Agrigento, incendio a Timpa dei Palombi: paura per i residenti 

Un vasto incendio, la cui natura sembrerebbe dolosa, è divampato nella giornata di ieri in contrada Timpa dei Palombi, non molto distante dal quartiere di Villaggio Mosè ad Agrigento. Le fiamme in breve tempo si sono propagate per diversi metri “inghiottendo” vegetazione, alberi e canneti. Il fuoco ha lambito alcune abitazioni.

I residenti della zona, minacciati da fumo e fiamme, hanno immediatamente allertato i pompieri. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e sono stati impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento. Alcune abitazioni sono state evacuate per precauzione. L’incendio sembrerebbe doloso e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato appiccato in più punti.