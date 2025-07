Ancora una sparatoria nel Siracusano, ferito 74enne

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sull’ennesima sparatoria avvenuta nel Siracusano. Questa volta e’ accaduto a Cassaro, piccolo Comune montano, dove ieri sera intorno alle 22 c’e’ stato un confronto tra due uomini, che avrebbero deciso di vedersi per chiarire i contorni di una precedente lite di qualche ora prima tra i rispettivi figli.

Solo che uno dei padri si sarebbe presentato armato di una pistola, che ha usato per far valere le sue ragioni: un colpo ha centrato la spalla della vittima, un 74enne, che e’ stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Se la cavera’ con 15 giorni di prognosi e dopo le medicazioni ha potuto fare rientro a casa. L’aggressore, secondo quanto emerge da fonti investigative, si sarebbe consegnato alle forze dell’ordine e la sua posizione e’ al vaglio degli inquirenti. E’ molto preoccupante la successione di sparatorie nel Siracusano negli ultimi mesi, quattro delle quali si sono concluse tragicamente con degli omicidi, gli ultimi due, avvenute nelle settimane scorse a Siracusa, con il decesso di un ufficiale della Guardia costiera, e ad Avola, con la morte di un 48enne con precedenti per estorsioni e droga.

In mezzo, ci sono altri episodi inquietanti, tra tutti l’esplosione di diversi colpi di pistola a Noto, in occasione dell’Infiorata, in pieno centro storico, a due passi dalla Cattedrale di Noto. Un regolamento di conti tra bande di giovani che, precedentemente, si erano affrontati a Marzamemi, il cuore della movida estiva della zona sud del Siracusano. A lanciare l’allarme su questa escalation e’ stato il vescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, che si e’ detto molto preoccupato per un fenomeno capace di creare paura tra i residenti di questa provincia, tra le piu’ violente in Sicilia.