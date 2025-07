Dissuasori meccanici impediscono l’accesso ai sanitari del 118, Amato: “si gioca con la sicurezza dei cittadini”

A Licata sono stati installati i dissuasori meccanici per regolare l’accesso all’isola pedonale; dissuasori spesso fuori uso o bloccati, e che impedisco l’accesso tempestivo ai mezzi di soccorso, così come si è verificato nella serata di ieri. La denuncia arriva dal consigliere comunale Fabio Amato, che sui social ha postato un video di alcuni sanitari del 118 a piedi e con una barella in corsa per l’intervento da effettuare.

“Un’iniziativa che, in teoria, dovrebbe migliorare la vivibilità del centro, peccato che nella pratica non funzionano i dissuasori”, scrive il consigliere Amato che continua: “In situazioni d’emergenza, ogni secondo conta. Ma qui si gioca con la sicurezza dei cittadini. Come possono intervenire ambulanze, vigili del fuoco o forze dell’ordine se non riescono nemmeno a entrare? Chi controlla il funzionamento? Chi si prende la responsabilità se succede qualcosa di grave? Il vicesindaco aveva rassicurato tutti sul tempestivo intervento della ditta installatrice che ha percepito 140.000 euro per l’installazione. Perche non attendere il corretto funzionamento prima della messa in funzione? Una città vivibile è una città sicura. E oggi Licata, così com’è, non lo è. Chiediamo interventi immediati, dice il consigliere Amato. Non bastano le buone intenzioni se mancano buon senso, attenzione e manutenzione”, ha concluso.