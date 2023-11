Agrigento, incidente alla Mosella: traffico rallentato

Ennesimo incidente stradale ad Agrigento in contrada “Mosella”. Una jeep, per cause in fase di accertamento, ha finito la corsa contro un guardrail. Non si registra nessun ferito. Ad occuparsi della dinamica del sinistro gli agenti della polizia locale. Sul posto anche la polizia stradale per occuparsi della viabilità. Traffico rallentato.