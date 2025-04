La strage di Monreale, la mamma dell’indagato: “Siamo distrutti”

“Mi dispiace per mio figlio, per le persone uccise, per tutto quello che è successo. Al momento non sappiamo nulla. Siamo distrutti”. Lo ha detto al quotidiano online Livesicilia la madre di Salvatore Calvaruso, il 19enne fermato con l’accusa di strage per aver ucciso durante una rissa tre ventenni di Monreale. “Anche mio figlio era un grande lavoratore”, ha aggiunto. Il ragazzo è in carcere da ieri. Dopo prime ammissioni ha scelto di restare in silenzio.