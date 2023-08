Agrigento, incidente autonomo ai Templi: traffico in tilt

Incidente stradale questo pomeriggio lungo la Panoramica dei Templi, nel cuore di Agrigento. Un giovane centauro, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto in maniera autonoma. Il ragazzo, subito soccorso, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio in codice verde. Le sue condizioni non sono preoccupanti. In tilt, invece, il la viabilità ad Agrigento dove per circa un’ora si sono registrate lunghe code sia sul versante tempio di Giunone che verso porta Aurea.