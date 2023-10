Agrigento, la moglie sta male e lui entra con tutta l’auto al Pronto soccorso

La moglie accusa un malore ma, non ricevendo a suo dire tempestive cure, decide di entrare direttamente con tutta l’auto al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Succede anche questo ad Agrigento. L’uomo, preoccupato per la moglie che stava male, si è recato nel reparto.

Dopo aver atteso che la moglie venisse visitata ha ben pensato di fare da solo entrando nell’area del triage del reparto con l’automobile. Il tutto davanti gli occhi increduli di pazienti e persone in attesa nella zona di accoglimento dell’ospedale. Per fortuna non si sono registrati feriti. Ad intervenire è stato un metronotte. Poco dopo il personale sanitario ha preso in cura la signora.