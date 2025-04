Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo è arrivata a Porto Empedocle 

La Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina militare, è arrivata questa mattina a Porto Empedocle grazie ad “Agrigento capitale italiana della cultura 2025”. Oggi e domani sarà possibile, dopo essersi prenotati e aver acquistato i biglietti, visitare la leggendaria nave. Oggi le visite di mezz’ora, in gruppi, sono già sold out. L’arrivo del veliero è stato accolto dal Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo,dal Procuratore della Repubblica di Agrigento Giovanni di Leo, dal Comandante Marittimo Militare della Sicilia, Ammiraglio di Divisione Andrea Cottini, dal Questore di Agrigento Tommaso Palumbo e dai sindaci di Agrigento e Porto Empedocle, Franco Miccichè e Calogero Martello. La cerimonia di benvenuto è accompagnata dalla Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri.

Queste le parole del Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo: “Dopo tantissimi anni finalmente ritorna la nave più prestigiosa del mondo. Un evento per la città di Porto Empedocle e per l’intera provincia. La cosa che più mi rende orgoglioso è l’apertura alla cittadinanza che può ammirare da vicino questa bellezza. Si parla di circa 10 mila visitatori ad oggi. Le prenotazioni sono andate tutte esaurite e quindi grande attesa. Si irrobustisce la struttura di Capitale della cultura, avanti così e facciamo in maniera tale che Agrigento diventi fulcro di un rilancio di questo territorio”

“Oggi per Porto Empedocle ed Agrigento capitale della cultura è un giorno storico. Torna dopo 42 anni l’Amerigo Vespucci, accolta da grande entusiasmo – dichiara il sindaco Calogero Martello – Il lavoro è stato immane con la collaborazione della Prefettura e della Questura di Agrigento, ci aspettiamo 10 mila persone oggi e 5 mila domani. Un evento di portata nazionale e internazionale, un grande orgoglio per noi. Spero sia un punto di partenza per il rilancio di questa città e di questa provincia.”

Così il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè: “Porto Empedocle è il porto di Agrigento, ringrazio il ministro della Difesa Crosetto che ha risposto positivamente al mio invito di portare la Vespucci qui per omaggiare la Capitale della Cultura. Un segnale importante, questa visita susciterà sicuramente interesse turistico con tantissime visite”

Eccezionalmente 50 imbarcazioni dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Nautica Mare Nostrum Agrigento e della Lega Navale Italiana sez. Agrigento accompagneranno Nave Amerigo Vespucci al suo arrivo in porto. Alla stazione marittima di Porto Empedocle è stata allestita, e sarà visitabile, la mostra delle foto tratte dall’archivio di Aldo Alessandro, corrispondente del quotidiano La Sicilia, che ritraggono il porto in momenti della sua massima attività, i suoi clamori e i silenzi. La mostra – 14 scatti in bianco e nero di barche da pesca e uomini del mare – intende essere un omaggio all’Amerigo Vespucci.