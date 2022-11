Agrigento, la sala del teatro Pirandello dedicata a Pippo Flora

La sala del teatro Pirandello verrà intitolata al maestro Pippo Flora, scomparso lo scorso 20 gennaio. C’è la delibera della giunta comunale di Agrigento su espressa volontà del primo cittadino, Francesco Miccichè. Il consiglio di amministrazione della fondazione “Teatro Pirandello”, a metà dello scorso aprile, aveva approvato e condiviso, all’unanimità, l’intento del sindaco precisando il fondamentale ruolo che il maestro Pippo Flora ha avuto nella riapertura del teatro. Sovrintendente per dodici anni del teatro di Agrigento, Flora ha allevato intere generazioni di artisti ed ha stretto un sodalizio artistico e umano con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Con l’indimenticabile Tony Cucchiara e con il regista Michele Guardì avevano messo su un sodalizio di rara fattura che ha portato il nome di Agrigento e della Sicilia nel mondo. Alla musica, in una sorta di “sdoppiamento creativo”, ha alternato la passione per la natura che, grazie anche a una laurea in Agronomia, gli ha permesso di creare per la sua città magnifici giardini.