Agrigento, ladri alla scuola media: rubati pc e tablet

Ennesimo furto alla scuola media Reale di Fontanelle. I ladri dopo aver rotto la finestra di un’aula si sono introdotti all’interno della scuola. Con degli attrezzi hanno rotto le catene di un cancello e si sono intrufolati nei locali dove sono custoditi documenti e attrezzatura digitale e hanno portato via cinque computer e tablet.

Questa mattina l’amara scoperta; il preside dell’istituto scolastico Alfio Russo ha formalizzato denuncia contro ignoti e i Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori.

Sarà un po’ difficile perché stando ad una prima informazione le telecamere di video sorveglianza da un paio di giorni pare non funzionassero.