Agrigento, ladro solitario “visita” patronato e due negozi: indagini 

È stata una notte caratterizzata da furti, tentati o messi a segno, quella tra mercoledì e giovedì ad Agrigento. Una raffica di azioni concentrate in breve tempo soprattutto nel quartiere del Quadrivio Spinasanta. Probabilmente ad agire è sempre la stessa persona, un ladro solitario. Tra i colpi messi a segno c’è un negozio di toilettatura per cani in via Piersanti Mattarella.

Il malvivente si è intrufolato nell’esercizio commerciale e ha rubato 100 euro dalla cassa. Pochi metri più avanti ha tentato un furto in un negozio di elettrodomestici ma la presenza di un cane all’interno dell’attività lo avrebbe scoraggiato. Infine, il ladro ha “visitato” la sede del Caf Acli dove, secondo una prima ricostruzione, avrebbe rubato una fotocamera. Al via le indagini di polizia e carabinieri per risalire all’identità del malvivente.