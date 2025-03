Agrigento, lavori in corso in via Taglialavoro: disagi alla viabilità

Dopo la chiusura della via Acrone per cedimento del mando stradale, chiusa momentaneamente al traffico anche la via Taglialavoro nei pressi della chiesa di San Pietro. Dopo il recente crollo del manto stradale oggi sono iniziati i lavori di riparazione e ripristino da parte di Aica. L’ultima riparazione era stata effettuata in estate, a distanza di pochi mesi, la strada, forse a causa di una rottura della condotta idrica, è nuovamente ceduta. Dunque disagi non solo per la viabilità ma per gli studenti che devono raggiungere il Liceo Classico. Tuttavia, si segnalano criticità anche in altre zone urbane, con strade dissestate e pericolose per pedoni e veicoli e con la presenza di lapazze che ormai sono diventati oggetti di arredo pubblico.