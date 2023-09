Agrigento, le prime classi dell’Itet Sciascia in visita al palazzo del Libero Consorzio 

Si e’ svolta questa mattina presso il Libero Consorzio Comunale la visita degli studenti delle prime classi dell’ITET Sciascia di Agrigento, accompagnati dai rispettivi docenti, alla scoperta del patrimonio culturale della città di Agrigento. Si tratta di un progetto voluto dalla Dirigente dell’Istituto Milena Siracusa per far conoscere ed apprezzare i luoghi del territorio e condividere con i ragazzi il percorso storico della ex Provincia.

Oltre 130 ragazzi hanno partecipato ad un tour alla scoperta dei luoghi del Libero Consorzio Comunale, iniziativa che ha trovato la disponibilità del Commissario straordinario Giovanni Bologna, Dirigente Regionale della Presidenza, e del suo capo di Gabinetto Antonietta Testone. Il Palazzo della Provincia, la Scala Reale, la Biblioteca Provinciale ed il Giardino Botanico, sono state le tappe principali degli studenti accompagnati dai funzionari dell’Ente che hanno illustrato gli spazi culturali, oggetto della visita.

I ragazzi hanno visitato, dunque, il Palazzo della Provincia, partendo dalla Biblioteca Provinciale che raccoglie circa 6000 volumi, la Scala Reale con gli straordinari affreschi, la Galleria dei Presidenti ed infine l’Aula Consiliare “ Luigi Giglia “. All’interno dell’Aula Consiliare, gli studenti hanno ascoltato le illustrazioni dei funzionari dell’Ente partecipando al dibattito con domande e curiosità.