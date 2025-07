Festival del Cinema Archeologico: una settimana di proiezioni tra Agrigento, Licata, Realmonte e Palermo

Tutto pronto ad Agrigento per il ritorno del Festival del Cinema Archeologico, realizzato in collaborazione tra il Parco archeologico della Valle dei Templi, il museo “Salinas” di Palermo e il RAM film festival, Fondazione Museo Civico di Rovereto. Un evento che si conferma una delle attività di divulgazione più radicate e seguite in Sicilia.

Dopo il successo delle scorse edizioni viene mantenuta la stessa formula del Festival diffuso per mantenere un dialogo con le comunità locali: si partirà anche quest’anno da Licata (10 e 11 luglio), dove le proiezioni saranno ospitate al Museo della Badia e a Castel Sant’Angelo, sulla sommità del Monte su cui si trovano i resti dell’antica città di Finziade. Si prosegue alla Villa romana di Realmonte, un magnifico esempio di villa marittima perfettamente integrata nel paesaggio che la circonda (12 e 13 luglio), e si concluderà nel suggestivo chiostro medievale del Museo archeologico “Pietro Griffo”, situato nel cuore della Valle dei Templi (15,16, 17 luglio).

Anche quest’anno il Festival si sposterà in un luogo di straordinaria importanza per la storia dell’archeologia siciliana, il Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”, la più antica istituzione museale della Sicilia (19 e 20 luglio). L’accesso alle proiezioni è gratuito e, come già avvenuto in passato, durante le serate agli spettatori sarà distribuita una scheda per votare i film, che saranno poi premiati durante la kermesse. Necessaria la prenotazione sul sito on line www.ramfilmfestival.it per gli Arkeotalk.

Ad arricchire l’edizione 2025 sarà poi un approfondimento dedicato alla realtà aumentata come strumento di conoscenza del patrimonio storico e archeologico da parte della società ETT che darà la possibilità di provare le proprie produzioni. Il 16 luglio alle 21 al museo “Pietro Griffo” sarà possibile rivivere il matrimonio di Luchina Chiaromonte e Enrico Rosso, mentre il 20 luglio alle 21 al “Salinas” grazie ai visori in realtà aumentata sarà possibile rivivere la Battaglia delle Egadi.

“Il Festival del Cinema archeologico è ormai un’istituzione consolidata che sosteniamo perché rappresenta un momento di divulgazione del patrimonio culturale estremamente importante ed efficace – commenta il direttore del Parco Roberto Sciarratta – e si sposa con gli obiettivi della nostra istituzione. Non solo: la sua formula itinerante permette di valorizzare quel patrimonio ingiustamente ritenuto ‘minore” su cui in questi anni stiamo investendo convintamente sia in termini di ricerca archeologica che di promozione affinché sempre più visitatori possano conoscere luoghi di grande bellezza come Villa Romana o i resti di Finziade”.

Licata

10 luglio – Museo Archeologico Regionale della Badia

A partire dalle 21 proiezioni di “Uomini e Dei, il mare e il sacro”, regia di Massimo D’Alessandro e “La Grotte Cosquer, un chef d’œuvre en sursis / La grotta Cosquer, un capolavoro in Pericolo”, regia di Marie Thiry.

11 luglio – Castel Sant’Angelo

Ore 19.30: Archeotalk su “Neanderthal, l’altra umanità” con Franco Capone, tra i più noti giornalisti scientifici italiani. Partecipazione gratuita con prenotazione online sul sito www.ramfilmfestival.it . Aperitivo in collaborazione con Casa Vinicola Quignones.

Ore 21: proiezione di “Néandertal, premier artiste de l’humanité? / Neandertal, primo artista dell’umanità?”. Regia di Thibaud Marchand. “Ingeniería Romana – Puertos / Ingegneria romana – i porti”. Regia e produzione: José Antonio Muñiz.

Realmonte

12 luglio – Villa Romana di Durrueli

A partire dalle 21 proiezioni: “A Villa dos Centauros / La Villa dei Centauri”. Regia: Raul Losada”. “On les appelle: Vikings / Li chiamiamo Vichinghi”. Regia: Laureline Amanieux.

13 luglio – Villa Romana di Durrueli

Ore 19.30: Archeotalk su “L’archeologia va in onda: oltre l’obiettivo” con Eugenio Farioli Vecchioli, autore, regista e filmmaker di Rai Cultura, capo-progetto della serie “Italia. Viaggio nella bellezza”. Partecipazione gratuita con prenotazione online sul sito www.ramfilmfestival.it . Aperitivo in collaborazione con Casa Vinicola Quignones.

Ore 21 proiezioni: “Anima Insulae”, regia di Lorenzo Daniele e “Specularia. Des vitres chez les Romains / Specularia. I vetri delle finestre ai tempi dei romani”, regia di Philippe Axell.

Agrigento

15 luglio – Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”

Ore 21 proiezioni: “Mésopotamie, la redécouverte des trésors d’Irak / Mesopotamia, la riscoperta dei tesori iracheni”, regia di Olivier Julien e “Rosso, i colori dell’arte” di Linda Tugnoli.

16 luglio – Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”

Ore 21 proiezioni: “Sapiens ou la naissance de l’art / Sapiens o la nascita dell’arte”, regia di Pascal Goblot e “Artémis le temple perdu / ll tempio perduto di Artemide”, regia di Sébastien Reichenbach.

17 luglio – Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”

Ore 19.30: Archeotalk su “L’archeologia raccontata tra fatti e fake news” con Angelo Cimarosti, direttore del portale Archaeoreporter. Partecipazione gratuita con prenotazione online sul sito www.ramfilmfestival.it . Aperitivo in collaborazione Scaro.

Ore 21.30 proiezioni: “Jiroft”, regia e produzione di Marjan Keshani; “Odyssea: L’histoire de notre évolution / Odissea: La storia della nostra evoluzione”, regia di Sébastien Duhem; “Iznik, les mystères de la basilique engloutie / Iznik, i misteri della basilica sommersa”, regia: Pascal Guérin.

Palermo

19 luglio – Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”

Ore 19: Archeotalk su “Le storie dell’antico parlano al presente” con John Pedeferri, giornalista Sky Tg24 e autore del podcast trafug’Arte, e Flavia Frisone, storica del mondo greco e divulgatrice. Partecipazione gratuita con prenotazione online sul sito www.ramfilmfestival.it . Aperitivo in collaborazione con Coopculture.

Ore 21 proiezioni: “La Grotte Cosquer, un chef d’œuvre en sursis / La grotta Cosquer, un capolavoro in pericolo”, regia di Marie Thiry e “Da Girgenti a Monaco, da Monaco ad Agrigento Italia”, regia di Lorenzo Mercurio.

20 luglio – Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”

Ore 21 proiezioni: “Thalassa”, regia di Gianfrancesco Iacono; “Jiroft”, regia di Marjan Keshani; “Odyssea: L’histoire de notre évolution / Odissea: La storia della nostra evoluzione”, regia di Sébastien Duhem; “Ingeniería Romana – Puertos / Ingegneria romana – i porti”, regia e produzione di José Antonio Muñiz