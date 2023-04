Agrigento, Mareamico: “La pista ciclabile di San Leone è diventata pericolosa”

“Lo scorso weekend c’è stato molto vento ed una grande quantità di sabbia si è riversata sulla pista ciclabile di San Leone, rendendola molto pericolosa ed in alcuni tratti impercorribile. Speriamo che venga ripulita ma, in ogni caso, sabato 22 aprile Mareamico la renderà nuovamente percorribile.” Così in una nota l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento.