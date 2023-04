Agrigento, nuova sede universitaria in via Atenea: tra un anno la consegna 

Bene sullo stato di avanzamento dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell’ Ex Ospedale di via Atenea, presto sede Universitaria. La Seconda Commissione Consiliare Permanente composta dal Presidente La Felice, il Consigliere Cirino e il Consigliere Alfano,si riunisce in sopralluogo all’ Ex Ospedale di via Atenea. Ad informare sullo stato di avanzamento dei lavori è l’ Ingegnere Vitellaro, responsabile del progetto, il quale, dopo aver illustrato la nuova destinazione dei locali, evidenzia la puntualità dell’ Impresa esecutrice e assicura i tempi di consegna previsti nel giugno 2024.

Il finanziamento per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione dello stabile è a carico sia del Consiglio dei Ministri nell’ ambito del bando di cui al DPCM del 25 maggio 2016, sia dell’ UNIPA. Purtuttavia, tale finanziamento non riuscirà a coprire l’intero progetto, pertanto, potrebbe rimanere incompiuta la destinazione della biblioteca.

I Componenti della Commissione, data l’ importanza del ruolo educativo quale svolge una biblioteca, luogo di condivisione del sapere, gratuito e libero a tutti, soprattutto, sinonimo di uguaglianza ed integrazione, auspica l’Amministrazione in un impegno proficuo volto alla realizzazione dell’ intero progetto.