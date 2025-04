Agrigento per la Palestina, Piazza Ravanusella avamposti di pace e speranza

Musulmani e cristiani insieme in preghiera per il popolo palestinese, martoriato quotidianamente dalla violenta offensiva militare in atto nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. In tanti ieri sera, nonostante il vento e la pioggia, si sono radunati ai piedi dell’ulivo della Pace in Piazza Ravanusella per un momento di preghiera insieme al vescovo della comunità agrigentina Alessandro Damiano e i vertici della Moschea Imam Mbaye Ndiaye della Comunità Senegalese, Imam Mahjoub Rhazlane del Centro Islamico “Oltre Mare”, Mohammed El Hawedi, responsabile dell’Associazione Immigrati Marocchini in Italia (AIMI); presenti tra gli altri anche il deputato nazionale Ida Carmina e il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino.

“Questa notte andrò a dormire con la certezza che c’è ancora tanta umanità nel mondo, con la consapevolezza che solo chi non conosce barriere, e nella fratellanza conduce il proprio cammino, ha veramente e pienamente inteso il senso dell’esistenza. Abbiamo pregato e pianto insieme, musulmani, cristiani e non credenti per le sorelle e i fratelli palestinesi, e anche se le immagini non potranno pienamente raccontare, Piazza Ravanusella è diventata uno dei più potenti avamposti di pace e speranza“, cosi Michele Sodano del movimento “Agrigento per la Palestina”.