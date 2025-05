Agrigento piange per la morte di Vincenzo Sammartino

E’ morto prematuramente ad Agrigento a causa di una grave malattia, Vincenzo Sammartino titolare dell’omonima enogastronomia (fondata dal padre) figura notissima in città e non solo. Sempre sorridente e disponibile, Sammartino viene ricordato così sui social: Sono profondamente addolorato – scrive su fb Roberto Napoli – la prematura partenza per un’ altra vita di Vincenzo Sammartino, carissimo, indimenticabile e generoso amico, compagno di squadra della Miraglia Rugby e protagonista degli inizi della pratica dello Sport della palla ovale ad Agrigento alla fine del 1980”.

Francesco Picarella, presidente Confcommercio, aggiunge: “Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa di Vincenzo Sammartino, storico commerciante agrigentino, venuto a mancare dopo una lunga e dolorosa malattia. Vincenzo è stato per decenni un punto di riferimento per la nostra comunità: un uomo laborioso e sempre pronto al sorriso e alla gentilezza. La sua attività, portata avanti con passione e dedizione, ha rappresentato non solo un esercizio commerciale, ma un luogo di umanità e vicinanza”.