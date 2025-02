Agrigento, presentato il progetto “Acqua, aria, fuoco e terra nella Sicilia che cambia”

E’ stato presentato questa mattina alla presenza del Sindaco Miccichè e del Comitato di Agrigento della Società “Dante Alighieri”, presieduto dalla Dott.ssa Enza Ierna, il progetto “Acqua, aria, fuoco e terra nella Sicilia che cambia” per Agrigento capitale della cultura 2025, con alcune attività di formazione, educazione , ricerche, incontri, convegni, mostre e divulgazioni. Nell’ambito della tematica generale si cercherà di sottolineare aspetti che riguardano la memoria e la storia di Agrigento in particolare e della Chiesa Agrigentina , con attenzione alla sacra figura di San Calogero, i costumi, la cultura, la vita sociale, l’economia della nostra provincia e dell’Italia.

“Un progetto che mira a valorizzare il territorio agrigentino e nello stesso tempo le risorse umane e quelle culturali e artistiche presenti, tenendo conto della sua originale identità, dare risalto a luoghi e siti locali di particolare interesse, coinvolgendo nelle varie iniziative anche i giovani favorendone lo sviluppo della memoria storica, del senso dell’arte e dell’interesse per la letteratura in genere, favorire l’incremento del turismo con attività finalizzate a mettere in risalto alcuni aspetti locali specifici e ricorrendo a varie forme di animazione di spazi e siti esistenti nel territorio e mettere in risalto alcuni eventi e personaggi ritenuti particolarmente significativi”, dice Ierna della Società “Dante Alighieri”.

Fanno parte del progetto anche Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, Museo Diocesano di Agrigento, Archivio di Stato di Agrigento, Parco Valle dei Templi di Agrigento, la Casa Editrice Medinova, “il Cerchio” di Agrigento, la sezione AIMC di Agrigento , Ordini Professionali di Agrigento: Avvocati, Architetti, Geologi, Ingegneri, Medici,Unesco Club di Agrigento, Fondazione Teatro Luigi Pirandello Valle dei Templi Agrigento, l’Accademia Teatrale di Sicilia, Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento, IISS “Gallo” di Agrigento, Empire International Club di Agrigento, C.P.I.A di Agrigento, I.C. “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, Caritas Diocesana di Agrigento.

Tematiche e calendarizzazione degli incontri da effettuare dal mese di gennaio a dicembre 2025.

-I quattro elementi : acqua, aria, fuoco e terra in Empedocle e nei successivi interpreti;

– Agrigento e Gorizia : due porte verso il Mediterraneo e l’Europa;

– Agrigento e la sua provincia : accoglienza e inclusione;

-Agrigento : i luoghi degli inizi e la vita nei tramonti;

– Le Chiese Agrigentine : luoghi d’arte che emanano una profonda spiritualità;

– I Chiaramonte nell’agrigentino. Magnificenza e devozione;

– Il Santo Patrono. Segno di identità religiosa e civica;

– San Calogero : devozione e tradizione;

– La speranza nella letteratura;

– Realtà aumentata e digitale tra comunicazione e conoscenza. Il caso del Museo Diocesano di Agrigento;

– Il “Bue cicilian”: parole, figure, luoghi e suggestioni danteschi sulla via della fiducia;

-I versi di Dante : la natura, l’ambiente e l’arte ;

– Pirandello e “lu causu”: acqua, aria, fuoco e terra ( il pino di Pirandello);

– Quasimodo “ Strada di Girgentum” e altri autori che hanno scritto su Agrigento.

– Libri, biblioteche, scrittori ed editori ad Agrigento;

-Voci e suoni della lingua italiana attraverso alcuni autori, compositori e artisti del nostro territorio;

– Alcuni scrittori contemporanei della provincia di Agrigento;

– Salvaguardia, tutela e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, architettonico e culturale;

– Dall’ agorà agli smortphone ( come cambia il modo di comunicare);

– La bellezza esistente e quella da costruire;

– La natura : luogo di armonia e di benessere;

– I linguaggi dei colori;

– Colori, voci, suoni, odori e sapori della nostra terra;

– Valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche della nostra terra in ottica turistica, economica e commerciale ;

– Letteratura e gusto : un viaggio enogastronomico agrigentino ;

– Memoria e vita;

– Libri viventi : persone che raccontano ;

– Confini e memorie : da Agrigento a Gorizia;

– Il viale della memoria: dalla Stazione Centrale all’ex Ospedale psichiatrico;

– I binari della memoria;

– Memorie della Società Dante Alighieri : da Girgenti ad Agrigento Capitale Italiana della cultura 2025;

– Un’immagine, una storia: la fotografia;

– Storia del Folklore agrigentino;

– Il teatro è vita, labirinto di storie e faro di cultura;

– Il teatro “Luigi Pirandello” di Agrigento ;

– L’agrigentino Ezio D’Errico, padre del teatro dell’assurdo;

– La musica: puzzles imprevedibili e creativi.

Mostre

“ L’isola del mito “ di Angelo Pitrone

“ I versi di Dante , la natura e l’ambiente del territorio agrigentino” di Angelo Pitrone.

Concorsi

– di poesia “Acqua, aria, fuoco, terra “

– di poesia ” Agrigento : ciò che amo di questa città”

– Culturale – artistico- espressivo in prosa : “ E quindi uscimmo a riveder le stelle “ e adesso continua tu. ( 6^ edizione );

– Artistico-espressivi :

– “ Agrigento : emozioni”;

– “Italia : immagini e pensieri”;

(in occasione del 77°Mandorlo in fiore, 67° Festival Internazionale del folcklore, 22° Festival Internazionale “ I Bambini del Mondo”).

Premio “Enzo Alessi” 1^edizione : riconoscimenti a personalità in ambito artistico, letterario, giornalistico e socio-culturale ( scrittori, giornalisti, attori, registi, ecc.).

Pubblicazioni