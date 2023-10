Agrigento, rissa tra immigrati in via Callicratide: due feriti 

Una rissa tra immigrati si è verificata nella serata di sabato sera in via Callicratide, nel centro di Agrigento. Non è ancora chiaro il motivo della zuffa che ha coinvolto almeno due persone ma dalle parole si è passati velocemente ai fatti. Uno dei protagonisti della rissa è stato spinto contro il portone di un condominio che è andato in frantumi.

Sul posto, lanciato l’allarme da alcuni residenti, sono intervenute ben quattro Volanti. Gli agenti, a fatica, sono riusciti a riportare la calma. Il bilancio è di due persone ferite. Entrambe sono state trasferite al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Le loro posizioni sono al vaglio.