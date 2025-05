Evade dai domiciliari, 40enne arrestata a Menfi 

I carabinieri della stazione di Menfi hanno arrestato una quarantenne per il reato di evasione. Il provvedimento è stato convalidato dal gip del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella.

La donna, già condannata in primo grado ad otto mesi di reclusione per stalking ai danni di un’assistente sociale del Comune, si sarebbe allontanata dall’abitazione. Per questo motivo è scattato l’arresto e l’indagata è stata nuovamente posta ai domiciliari.