Agrigento, rubinetti a secco e perdite idriche nel centro storico

Mentre i rubinetti delle case agrigentine continuano a restare a secco per giorni, oggi una cospicua perdita di acqua, che da giorni viene denunciata, si è registrata a ridosso della centralissima via Atenea, in Salita Formica. Il video è stato postato sui social e in poco tempo tanti i commenti. Parole amare e tanta rabbia: “La tragedia è che stiamo per affrontare l’estate e queste immagini sono molto dolorose”.