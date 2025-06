Vasto incendio a Canicattì: a fuoco deposito di elettrodomestici e bombole

Un incendio si è sviluppato in un deposito contenente elettrodomestici, bombole e altro materiale facilmente infiammabile in contrada Montagna a Canicattì. A lanciare l’allarme sono stati gli agenti di polizia che durante un controllo del territorio si sono accorti della densa nube di fumo.

Si sono vissuti attimi di paura per la presenza di alcune bombole all’interno dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento il rogo; presente in loco anche il primo cittadino Vincenzo Corbo, che ha chiesto l’immediato intervento di alcuni autobottisti privati, per aiutare i pompieri nelle operazioni di spegnimento dell’incendio.