Favara, tagliate le gomme dell’auto di un professore: al via le indagini

Lascia l’auto parcheggiata nei pressi di un’asilo vicino all’istituto in cui insegna e la ritrova con tutte e quattro le gomme tagliate. La vittima è un insegnante dell’Istituto Alberghiero Ambrosini di Favara che ha immediatamente chiamato i Carabinieri della locale tenenza per denunciare il fatto.

Nessuna pista esclusa; secondo indiscrezioni l’ipotesi più probabile è che si possa trattare di una bravata compiuta da alcuni studenti. I militari dell’arma dopo aver sentito l’insegnante stanno provvedendo ad acquisire le immagini delle telecamere presenti in zona per cercare di risalire agli autori del gesto verificatosi in pieno giorno.