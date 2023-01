Agrigento, si completano lavori nel parcheggio comunale in via Gioeni

Sono in dirittura di arrivo i lavori di riqualificazione del primo parcheggio comunale di via Gioeni. L’intervento, che rientrano nei progetti di restyling dell’intera Porta di Ponte, verrà concluso entro il 19 gennaio. A partire da oggi, e fino a cessato bisogno, il piazzale sarà interdetto alla sosta auto per permettere la scarifica e l’asfaltatura. Nei giorni 18 e 19 gennaio, invece, si interverrà per realizzare la segnaletica orizzontale e le strisce blu.