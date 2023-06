Agrigento, si intrufola al ristorante e tenta di rubare la cassa: arrestato 

Si intrufola di notte in un noto ristorante di Agrigento e tenta di portare via la cassa. L’uomo, però, non ha fatto i conti con la polizia e con i carabinieri che dopo pochi minuti dal tentativo di furto lo hanno bloccato arrestato. In manette è finito Luigi Caramanno, 45 anni, originario di Favara. L’episodio è avvenuto la scorsa notte al Viale della Vittoria di Agrigento. Per l’uomo, che ha nominato come difensore l’avvocato Daniele Re, è il terzo arresto per furto in appena sei mesi.

Quattro settimane fa i carabinieri lo hanno sorpreso a scassinare e rubare le monete da un distributore automatico di snack e bevande nel centro di Favara. Sei mesi fa, invece, l’uomo fu arrestato in flagranza di reato dopo aver fatto irruzione in un panificio in corso Vittorio Veneto sempre a Favara. Per quest’ultimo episodio fu condannato, dopo il giudizio direttissimo, a due mesi e venti giorni di reclusione.