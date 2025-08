Auto a fuoco nei pressi del centro “Le Vigne”, illeso conducente

Paura lungo la strada statale 640, nei pressi del Centro commerciale “Le Vigne” per un’auto a fuoco. La persona alla guida fortunatamente è riuscita ad arrestare la marcia e a mettersi in salvo.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine, che si sono occupate della viabilità e degli accertamenti di rito. Con tutta probabilità a scatenare le fiamme un corto circuito dell’impianto elettrico della vettura. Dell’auto è rimasta la carcassa annerita e carbonizzata.