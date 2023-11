Agrigento si prepara al Natale: montato l’albero in piazza Marconi

Arriva l’albero in piazza Marconi per essere addobbato per le feste natalizie. Questa mattina gli addetti hanno lavorato per montare l’albero; si tratta di una conifera alta 12 mt., proveniente dal demanio forestale di Aragona, ed è stata donata dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale. L’accensione, così come delle luminarie in tutta la città, è prevista nella prossima settimana. “Una tradizione che si rinnova di anno in anno. Anche quest’anno Agrigento avrà il suo albero di Natale in piazza Stazione. Luminarie, eventi, e stiamo lavorando per organizzare il Capodanno, ma non svelo ancora nulla”, ha detto il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.