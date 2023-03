Agrigento, si schianta contro cinque auto in sosta: illeso 

Traffico in tilt ad Agrigento per un pauroso incidente avvenuto questa mattina in via Pietro Nenni. Un uomo a bordo di una Mazda Cx5 ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver urtato ben cinque auto parcheggiate lungo la carreggiata, si è ribaltato su un lato. Sul posto è intervenuto il personale Gise 118 che ha estratto il conducente dall’abitacolo. L’uomo, miracolosamente, non ha riportato gravi conseguenze ed è stato medicato sul posto per lievi ferite. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Agrigento e una squadra di Vigili del Fuoco del Comando provinciale.

Foto di Sandro Catanese