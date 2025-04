Approvata la ZPRU nella via Duomo: accessi e parcheggi riservati ai residenti

Approvata con delibera di giunta la ZPRU (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) nella via Duomo che comprenderà il tratto da Piazza Plebis Rea fino a Piazza Don Minzoni, dove saranno individuate le aree da destinare a parcheggio per i residenti, parcheggio disabili, parcheggio con disco orario (per consentire il trasbordo bagagli per gli ospiti delle strutture ricettive insistenti nella zona), parcheggio ciclomotori, ecc., ed entrerà in vigore il 12 Maggio 2025.

I residenti potranno parcheggiare nelle aree destinate alla sosta e transitare nelle ore di chiusura alla circolazione se muniti di pass da richiedere alla Polizia Locale di Agrigento mediante la modulistica rintracciabile nel sito anzidetto con validità di 2 anni. Sarà possibile richiedere dei pass giornalieri per specifiche esigenze le cui casistiche sono elencate nell’apposito Disciplinare.

Le fasce orarie di libero transito saranno 12.30/14.30 e 20.00/10.00 del giorno successivo.

Le vie interessate dal provvedimento sono quelle elencate al punto 4.1 del Disciplinare consultabile nel sito web del comune di Agrigento.