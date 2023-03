Agrigento, sigarette a 10 cent e scritte pro Cospito: attacco hacker 

Ci sono anche diversi distributori automatici di sigarette di Agrigento tra quelli colpiti da un attacco hacker che si è verificato in tutta Italia. Sui monitor delle macchinette è comparsa una scritta in favore di Alfredo Cospito, ergastolano in sciopero della fame ormai da mesi contro il 41bis: “Fuori Alfredo dal 41bis”.

Non soltanto. Il prezzo delle sigarette è sceso a 10 centesimi e qualcuno ne ha approfittato. Si registrano danni che aggirerebbero intorno ai 500 euro.

I distributori colpiti dall’attacco informatico, poi disattivati, si trovano nei quartiere di Villaggio Mosè e Fontanelle. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine anche per risalire a chi, approfittando della situazione, ha comprato le sigarette a quel prezzo.