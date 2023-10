Agrigento, sosta selvaggia in centro città: raffica di multe 

Ci risiamo. Il copione è sempre lo stesso. Automobili parcheggiate in doppia fila oppure in stalli riservati ai motocicli o, peggio ancora, nei posti riservati ai disabili. La scena si ripete ormai ogni weekend per le vie del centro di Agrigento, a pochi passi dai locali della movida.

Anche nella serata di ieri gli agenti della polizia locale della Città dei Templi hanno elevato diverse sanzioni per sosta selvaggia. Una pratica diffusa che causa non pochi problemi dal punto di vista della viabilità. I controlli sono scattati a Porta di Ponte, via Empedocle e via Pirandello.