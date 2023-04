Agrigento, tornano a funzionare gli ascensori dell’ospedale San Giovanni di Dio

Parla di un ritorno ad un’ “eccellente normalità” e non certo di una conquista straordinaria il commissario ASP, Mario Zappia, nel commentare il ripristino della funzionalità degli impianti elevatori del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Eppure per tanto tempo la collettività agrigentina ha dovuto attendere un intervento di vitale importanza nella fruizione dei servizi ospedalieri che sembrava di difficilissima risoluzione.

Oggi sette dei complessivi otto ascensori destinati pubblico sono in funzione: quattro impianti nuovi, due per la scala B e due per la D, due ripristinati nella scala C ed uno in servizio nella A. L’unico ascensore ancora non utilizzabile si trova proprio nella scala A ma è già in fase di ripristino e consegna. Analoga miglioria riguarda i montalettighe, riportati in piene condizioni di efficienza: in ciascuna scala è attivo un impianto nuovo di zecca. L’avvio delle opere necessarie al globale ripristino dei “percorsi verticali” in ospedale era stato annunciato proprio dal commissario Zappia lo scorso mese si gennaio.

Grazie all’accordo quadro aggiudicato in favore della ditta Marrocco Elevators, sono stati completati analoghi interventi anche presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, dove persistevano malfunzionamenti dovuti alla vetustà degli impianti, e sono in programma ulteriori migliorie presso le altre strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda.