Agrigento, trasporto disabili: la nota dell’assessore Marco Vullo

Marco Vullo, Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento esprime soddisfazione numeri alla mano sull’Avviso Pubblico “Liberi di Andare” e il servizio che il Comune eroga al trasporto dei disabili gravi a valere sui finanziamenti dei Piani di Zona 2018-2019 e 2019-2020, sia per l’utilità sociale, sia per il netto risparmio per l’Amministrazione Comunale.

“Un bel risultato e mi preme ringraziare gli uffici per il lavoro profuso, il progetto “Liberi di Andare” per il trasporto dei disabili,dati alla mano è un ulteriore passo per garantire forme di welfare indispensabili e sempre più diffuse nel territorio per i cittadini che necessitano assistenza e inclusione alla vita attiva.

Siamo riusciti ad intercettare 52 beneficiari, 120 mila euro inseriti con i voucher digitali e altri 15 mila euro come contributo, questo significa più di135 mila di risparmio per il bilancio comunale.

La scelta e la volontà di indirizzare i bandi ai voucher digitali ha apportato una rapidità di tempo ed è stata apprezzata da chi ha presentato le istanze.

L’obiettivo finale è di utilizzare i voucher digitali in maniera esclusiva, questo significa accorciare i tempi e snellire le procedure burocratiche e riteniamo che questa strada intrapresa possa portare ulteriori semplificazioni sia alla pubblica amministrazione , sia a chi presenta le domande che utilizzando i voucher si può accelerare con i processi di inclusione, assistenza e integrazione.”