Agrigento, uova di pasqua per i piccoli del reparto pediatria

Un dolce sorriso per i piccoli degenti del reparto Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’ associazione cuochi e pasticceri di Agrigento e l’associazione DSE Sicilia si siamo recati nel reparto per consegnare ai tanti piccoli che passeranno la Pasqua in ospedale dei dolci pensierini regalando loro un sorriso e un momento di spensieratezza. Presente anche il sindaco Franco Miccichè e il primario di pediatria Giuseppe Gramaglia.