Akragas-Frigintini non si gioca: gli ospiti non si presentano

Il Frigintini Modica non si presenta e l’Akragas SLP vincerà a tavolino.

La gara, in programma questo pomeriggio al “Collura” di Aragona e valida per la 20ª giornata di campionato di Promozione, non si è disputata per la mancata presentazione degli ospiti.

Una vittoria che porta tre punti in classifica, ma lascia l’amaro in bocca. A commentare è l’attaccante Silvio Tripoli: «Dispiace per il calcio, per i tifosi e per gli avversari che non sono potuti essere presenti. Dispiace soprattutto per noi, che eravamo pronti a giocare. Sono situazioni che fanno male al calcio».

Tripoli guarda già avanti: «Adesso bisogna rimanere concentrati sulla partita di mercoledì, è un passaggio fondamentale. Da qui alla fine sono tutte finali, ogni mercoledì e ogni domenica dobbiamo dare il massimo».

Sullo stop forzato: «Se avessimo giocato sarebbe stato utile anche per provare qualcosa in vista della Coppa. Ma visto che non si è giocato, ci alleniamo e prepariamo da subito la gara di mercoledì».

La società prende atto della decisione e prosegue il proprio percorso con la massima concentrazione sui prossimi impegni ufficiali.

I tifosi che hanno acquistato il biglietto in prevendita per la gara odierna potranno utilizzare lo stesso ticket per assistere alla partita in programma sabato 14 marzo contro il Santa Croce Soccer.