Agrigento

Akragas-Frigintini non si gioca: gli ospiti non si presentano

La vittoria ai biancazzurri sarà assegnata a tavolino dal giudice sportivo

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Il Frigintini Modica non si presenta e l’Akragas SLP vincerà a tavolino.

La gara, in programma questo pomeriggio al “Collura” di Aragona e valida per la 20ª giornata di campionato di Promozione, non si è disputata per la mancata presentazione degli ospiti.

Una vittoria che porta tre punti in classifica, ma lascia l’amaro in bocca. A commentare è l’attaccante Silvio Tripoli: «Dispiace per il calcio, per i tifosi e per gli avversari che non sono potuti essere presenti. Dispiace soprattutto per noi, che eravamo pronti a giocare. Sono situazioni che fanno male al calcio».

Tripoli guarda già avanti: «Adesso bisogna rimanere concentrati sulla partita di mercoledì, è un passaggio fondamentale. Da qui alla fine sono tutte finali, ogni mercoledì e ogni domenica dobbiamo dare il massimo».

Sullo stop forzato: «Se avessimo giocato sarebbe stato utile anche per provare qualcosa in vista della Coppa. Ma visto che non si è giocato, ci alleniamo e prepariamo da subito la gara di mercoledì».

La società prende atto della decisione e prosegue il proprio percorso con la massima concentrazione sui prossimi impegni ufficiali.

I tifosi che hanno acquistato il biglietto in prevendita per la gara odierna potranno utilizzare lo stesso ticket per assistere alla partita in programma sabato 14 marzo contro il Santa Croce Soccer.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

L’agrigentino Marco Celauro vince la quinta edizione del Sanremo Cristian Music
Catania

Maxi sequestro di droga a Catania, intercettati 90 chili di cocaina
di Gabriele Terranova e Sandro CataneseIn aggiornamento

Cadavere sulla spiaggia di Punta Bianca. Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto
PRIMO PIANO

Stalking e lesioni, misura cautelare per una donna a Ribera 
Agrigento

Escluso per la promozione a colonnello, Tar accoglie ricorso di ufficiale agrigentino 
Giudiziaria

Corruzione, Paola Arata condannato a 8 anni e 9 mesi di carcere
banner italpress istituzionale banner italpress tv