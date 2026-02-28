Cadavere sulla spiaggia di Punta Bianca. Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto

Un cadavere è stato rinvenuto pochi minuti fa sulla spiaggia di Punta Bianca, ad Agrigento. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. A trovare il corpo un gruppo di fotografi che si trovavano nell’istituenda riserva naturale e che immediatamente hanno chiamato il 112. Non si esclude possa trattarsi di uno dei migranti morti durante la traversata nel Mediterraneo nel momento in cui il Ciclone Harry era nella sua massima concentrazione. Il corpo si troverebbe in avanzato stato di decomposizione.











