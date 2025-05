Al via al conclave, hanno giurato i cardinali Montenegro e Reina

Piazza San Pietro si sta riempiendo di fedeli e curiosi per assistere alla prima fumata del Conclave che si sta tenendo nella Cappella Sistina in Vaticano. Gli sguardi sono tutti tivolti alla parte destra della facciata della basilica ed al tetto della Cappella michelangiolesca dove da alcuni giorni è stato installato il comignolo dal quale fuoriuscità il fumo, il cui colore indicherà l’avvenuta o meno elezione del nuovo Romano pontefice. Molti anche i non italiani, alcuni con le bandiere dei loro Stati di provenienza. Un gabbiano di tanto in tanto si posa sul comignolo quasi come a voler vigilare la situazione.

Nel pomeriggio la processione dei 133 porporati elettori dalla Cappella Paolina alla Cappella Sistina, con l’inno del “Veni, creator Spiritus”, tra questi ci sono i due siciliani, Don Baldo Reina vicario della Diocesi di Roma e Francesco Montenegro. Poi il giuramento in latino sul Vangelo. Infine l’intimazione di rito del “Fuori tutti” scandito dal maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie, l’arcivescovo Ravelli. Da oltre 13 anni, 4439 giorni, il mondo non sentiva pronunciare questa formula.