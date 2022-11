Al via consolidamento del costone di via Favignana, consegnati i lavori

Sono stati consegnati, all’impresa BCS Costruzioni s.r.l., i lavori di consolidamento del versante di via Favignana per un importo complessivo di aggiudicazione di 2.040.056,67 euro.

“Entra nel vivo anche questo lavoro di consolidamento del versante a rischio frana del popoloso quartiere agrigentino di Monserrato, interessato, nel corso degli anni, da frequenti movimenti franosi. Si parte con le prime opere di cantierizzazione, la pulizia delle aree e la verifica dello stato del versante rispetto allo stato progettuale, al fine di provvedere al deposito dei calcoli al competente ufficio del Genio Civile per la relativa autorizzazione.” Questo il commento dell’assessore Gerlando Principato.

A seguire la vicenda prima da consigliere comunale e adesso da assessore è Marco Vullo.

“Finalmente ci siamo davvero, ho seguito in prima persona questa annosa vicenda che ha messo in forte ambasce un’intera frazione, quella di Monserrato e nella fattispecie il costone di Via Favignana che ha rappresentato per i tanti residenti un serio pericolo per l’incolumità delle abitazioni e dei cittadini.Un risultato che ci tengo a sottolineare merita il plauso dell’amministrazione Miccichè che ha seguito l’iter per la conclusione del progetto e della gara che è andata a buon fine.L’inizio dei lavori rappresenta un momento importante di rinnovo per i cittadini di Via Favignana che attraverso il Comitato e le tante battaglie fatte che mi hanno visto coinvolto dalle origini vedono oggi la luce per ripristinare il costone e dare sollievo e sicurezza ai cittadini che potranno tornare a frequentare l’area senza problemi di staticità.Un obiettivo che mi ero prefissato e che a lavori finiti renderà il nostro territorio più normale. Il tutto grazie all’impegno e alla costanza in primis dei cittadini porta a risultati concreti e spinge le Istituzioni ad interventi indifferibili per la sicurezza dei cittadini .”