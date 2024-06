Al via Temple tour bus, accordo con gli albergatori per migliorare i servizi rivolti ai turisti

Federalberghi, Confcommercio, Agrigento Extra e TUA (Trasporti urbani Agrigento) hanno sottoscritto un accordo per potenziare i servizi rivolti ai turisti, mirando a sviluppare ulteriormente l’attrattività della città e promuovere il territorio in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025. L’accordo di co-marketing prevede che le strutture ricettive aderenti all’iniziativa, grazie a un’interfaccia, possano vendere direttamente ai loro ospiti i titoli di viaggio del servizio turistico Temple Tour Bus.

Il Temple Tour Bus è il servizio turistico di TUA, attivo fino alla fine del periodo estivo, che consente di visitare la Città dei Templi a bordo di caratteristici autobus scoperti. Sono due i percorsi offerti (linea rossa e linea blu) e prevedono diverse fermate intermedie nelle principali attrazioni turistiche di Agrigento, nella modalità hop-on/hop-off (sali e scendi). Il biglietto del Temple Tour Bus è valido anche per le linee del servizio urbano gestito dalla TUA.

Finora hanno già preso parte all’iniziativa 8 alberghi aderenti a Federalberghi Agrigento e 16 b&b del circuito Agrigento Extra, per totale di 24 strutture. Ha sottoscritto l’intesa anche Confcommercio Agrigento. L’intesa è stata siglata nel nome dell’accoglienza, perché accogliere il turista significa anche rendergli facili gli spostamenti all’interno della città, verso gli aeroporti o altre destinazioni, consentendogli di ottimizzare i suoi tempi.

Questa partnership strategica con il settore alberghiero rispecchia la visione di TUA di trasporto pubblico integrato e orientato all’utente e riveste un’importanza ancora maggiore, in chiave turistica, in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Un anno storico per la Città dei Templi, al quale l’azienda vuole dare il proprio contributo attraverso i suoi servizi.

Ulteriori informazioni sugli orari e sui percorsi del Temple Tour Bus possono essere trovate sul sito ufficiale del servizio turistico e sui canali social di TUA.