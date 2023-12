All food Sicily, la migliore arancina di Agrigento è quella della Panetteria Rosticceria

Tutto pronto per Santa Lucia con la consueta abbuffata di arancine. La redazione di All Food Sicily ha stilato una classifica delle cinque migliori produzioni nella Città dei Templi tra innovazione e tradizione. A vincere l’importante riconoscimento è La Panetteria Rosticceria, in via Francesco Crispi. È loro la migliore arancina di Agrigento con questa recensione: “Le arancine, fritte poche alla volta, sono adagiate in un banco che le tiene calde. Panatura regolare e asciutta, abbastanza croccante, riso ben sgranato e cotto a punto, ripieno di alta qualità ed abbondante, il tutto emana un invitante profumo.”

A seguire, in ordine, altri quattro locali: Gastronomia San Pio X al Villaggio Peruzzo: “Arancina di forma regolare, bella panatura, croccante ed asciutta, riso ben sgranato e ripieno ben fatto. Ottimo prodotto”. Bar Agorà, al Villaggio Mosè: “Arancina regolare di forma, discreta panatura ma croccante ed asciutta, riso quasi sgranato, ripieno non eccessivo e si sente poco lo zafferano, possiamo dire che è un’arancina di buona fattura.”. Bar Vetro, in via Imera: “Forma regolare, particolarmente croccante, riso cotto a puntino, molto compatto e un pò colloso ma ci risulta di buona fattura.” Panificio Pagano, in via Giovan Battista Peruzzo: “Buona panatura ed asciutta, riso mediamente sgranato, ragù non troppo abbondante e buono, nel complesso buona ma non entusiasma.”