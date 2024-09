Allaccio abusivo nel centro storico di Agrigento, arrestato trentenne 

I poliziotti della sezione Volanti della questura di Agrigento hanno arrestato un trentenne del posto per furto aggravato. Gli agenti, impegnati in un servizio antidroga, hanno notato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica nell’abitazione dell’uomo vicino la Cattedrale di San Gerlando. Per questo motivo è stato arrestato e posto ai domiciliari.