Apertura Anno Giubilare, domani solenne celebrazione in Cattedrale ad Agrigento

Dopo l’apertura dell’anno Giubilare a San Pietro da parte di Papa Francesco a cui lo stesso Santo Padre ha voluto dare il tema «Pellegrini di speranza» anche la Chiesa agrigentina, domenica 29 dicembre, aprirà l’Anno Giubilare con una solenne Celebrazione Eucaristica nella Basilica Cattedrale presieduta dall’Arcivescovo, Alessandro Damiano. Alla celebrazione sono invitati tutti i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose, i fedeli dell’Arcidiocesi di Agrigento.

Alle 16:00 è previsto il raduno dei fedeli in Piazza Vittorio Emanuele (accanto al Palazzo della Prefettura) per la liturgia stazionale che prevede dopo la proclamazione del vangelo la lettura di alcuni brani tratti dalla “Spes non Confundit”, la Bolla del Giubileo Ordinario. Al termine, ore 16:30, da «pellegrini di speranza», avrà inizio il Pellegrinaggio giubilare verso la Cattedrale dove, dopo una sosta sul sagrato, il popolo fedele unitamente al suo pastore entreranno per la solenne Eucaristia.

Tutta la Chiesa diocesana è invitata a prendere parte a questo significativo momento ecclesiale. Per questo nelle parrocchie dell’Arcidiocesi di Agrigento, nel pomeriggio del 29 dicembre sono state sospese le Messe vespertine, in modo da permettere una partecipazione corale all’inizio del Giubileo.