“Appalti e mazzette”, la difesa dell’onorevole Di Mauro: “Del tutto estraneo”

“All’esito delle indagini preliminari, si precisa che nei confronti dell’On. Roberto Di Mauro l’azione del pubblico ministero è confinata ad un solo reato, art. 416 c.p. (associazione a delinquere ndr), non sono contestati fatti specifici esecutivi di un presunto accordo. La complessiva richiesta della Procura è peraltro emendata rispetto alle ipotesi di reato che figuravano nella originaria comunicazione. Per tale unica ipotesi di reato, oggi in contestazione, fiducioso nella valutazione del Giudice, l’On. Di Mauro si dichiara del tutto estraneo.” Lo dichiara in una nota l’avvocato Lillo Fiorello, difensore del deputato regionale Roberto Di Mauro.