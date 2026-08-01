Agrigento

“Appalti e mazzette”, la difesa dell’onorevole Di Mauro: “Del tutto estraneo”

La nota dell’avvocato Lillo Fiorello, legale dell’onorevole Roberto Di Mauro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“All’esito delle indagini preliminari, si precisa che nei confronti dell’On. Roberto Di Mauro l’azione del pubblico ministero è confinata ad un solo reato, art. 416 c.p. (associazione a delinquere ndr), non sono contestati fatti specifici esecutivi di un presunto accordo. La complessiva richiesta della Procura è peraltro emendata rispetto alle ipotesi di reato che figuravano nella originaria comunicazione. Per tale unica ipotesi di reato, oggi in contestazione, fiducioso nella valutazione del Giudice, l’On. Di Mauro si dichiara del tutto estraneo.” Lo dichiara in una nota l’avvocato Lillo Fiorello, difensore del deputato regionale Roberto Di Mauro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.26/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.26/2026
Pagina 1 di 16
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

La morte dell’operaio sul viadotto Morandi e quel malore che non convince: 15 indagati
Apertura

Aggredisce la moglie durante lite a Palma di Montechiaro, denunciato 35enne
Agrigento

Appalti e mazzette: l’inchiesta che scuote Agrigento
di Gioacchino Schicchi

Inchiesta “Appalti e mazzette”, FdI pronta a chiedere lo scioglimento del Consiglio provinciale
Apertura

Auto si schianta contro un muro: morto 17enne, feriti due amici
banner italpress istituzionale banner italpress tv