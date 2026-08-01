Aggredisce la moglie durante lite a Palma di Montechiaro, denunciato 35enne

Avrebbe aggredito la moglie, mettendole le mani al collo e insultandola, a margine di una lite avvenuta all’interno della loro abitazione. È accaduto a Palma di Montechiaro dove i carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione, hanno denunciato un trentacinquenne del posto per maltrattamenti in famiglia. All’arrivo dei militari dell’Arma la donna, una trentenne, era sotto shock. Immediatamente è stato attivato il “codice rosso”, l’iter che mira a tutelare le vittime di violenza domestica. Madre e figli sono stati così allontanati dalla casa e posti in una struttura protetta.