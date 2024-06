Archivio di Stato di Agrigento, una mostra per la festa della Guardia di Finanza 

L’Archivio di Stato di Agrigento partecipa giovedì 27 giugno alla celebrazione del 250mo Anniversariodella Guardia di Finanza, alle ore 18.30, con una mostra documentale dal titolo ‘Servizio, fedeltà e onore. Memorie della Guardia di Finanza di Agrigento’. La mostra, allestita presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza (Agrigento, via Atenea, 238), è stata realizzata con riproduzioni di documenti, storytelling e cimeli storici forniti dall’A.N.F.I.

Il percorso culturale, strutturato su quattro aree tematiche, rispettivamente riferite alle origini e al personale, alle sedi storiche, alle attività e ai caduti, si configura come un momento di riflessione sul ruolo della Guardia di Finanza che, in occasione del suo 250° anniversario, ha scelto come motto “Nella tradizione il futuro”. Attraverso la documentazione sarà possibile ripercorrere le tappe fondamentali della storia del Corpo della Guardia di Finanza e delle sue attività nella Provincia di Agrigento, valorizzando il ruolo degli archivi, quale strumento per conoscere il passato, valutare il presente e guardare al futuro con consapevolezza.