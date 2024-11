Asp Agrigento, nominati quattro nuovi direttori dei Dipartimenti: chi sono 

Il direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, ha nominato quattro nuovi direttori di altrettanti Dipartimenti. Girolama Bosco guiderà per i prossimi cinque anni il Dipartimento di Prevenzione Medica continuando sempre a dirigere il servizio di Epidemiologia e Medicina preventiva. Al Dipartimento Cure primarie va invece Ercole Marchica per la sua “non irrilevante esperienza nel campo della programmazione e valutazione aziendale e delle relazioni sindacali”. Onofrio Cacciatore guiderà il Dipartimento di Riabilitazione e cure intermedie per le sue “caratteristiche in linea con le nuove esigenze aziendali e demografiche”. Gerlando Fiorica, infine, è stato riconfermato alla direzione del Dipartimento di Emergenza grazie alla sua “esperienza pluriennale nel campo dell’emergenza medica con mansioni e assunzioni di responsabilità che ben si accostano al profilo di direzione del Dipartimento”.