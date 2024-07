Notte di fuoco in via Manzoni ad Agrigento. In fiamme due auto, una di proprietà di un libero professionista cinquantatreenne e l’altra, una Fiat Cinquecento intestata a un operatore ecologico. Sono stati i residenti a lanciare l’allarme; sul luogo i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per circoscrivere il rogo. Al via le indagini da parte della polizia per stabilirne le cause.