Auto contro bus nei pressi della Valle dei Templi, donna lievemente ferita

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattina lungo la via Passeggiata Archeologica, a pochi passi dall’hotel Villa Athena. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e un bus di linea. Ad avere la peggio è stata la donna al volante dell’utilitaria, rimasta lievemente ferita.

L’impatto è avvenuto quasi frontalmente ma, per fortuna, non ci sono state conseguenze ben peggiori. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri ed il personale del 118. La donna è stata trasferita in ospedale per accertamenti di routine e subito dimessa. Illeso, invece, il conducente del bus di linea. Il veicolo, in quel momento, era senza passeggeri.