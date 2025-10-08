Agrigento

Banca d’Italia Filiale di Agrigento partecipa al festival nazionale “è cultura!”

La Filiale di Agrigento aprirà la propria sede al pubblico sabato 18 ottobre dalle ore 9 alle ore 18

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

La Banca d’Italia partecipa al festival nazionale “è cultura!”, aprendo le porte dei propri palazzi per raccontare il legame tra istituzione, territorio e cittadini.

Promosso dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dall’Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio (ACRI), il festival si svolge dall’11 al 18 ottobre 2025 e coinvolge banche e fondazioni di origine bancaria in tutta Italia.

L’obiettivo è quello di valorizzare l’impegno del mondo dell’economia e della finanza nel promuovere lo sviluppo socio-culturale e artistico italiano, manifestando nel contempo apertura verso la collettività.

Il tema scelto per l’iniziativa di quest’anno è: “Il patrimonio artistico della Banca d’Italia: Storia, Cultura, Identità” Nell’occasione, la Filiale di Agrigento della Banca aprirà la propria sede al pubblico sabato 18 ottobre dalle ore 9 alle ore 18; nel corso dell’evento verranno organizzate visite guidate con la collaborazione di esperti della locale Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali.

In occasione dell’evento sarà inoltre possibile ammirare alcune collezioni private di banconote in lire.  L’ingresso è libero. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Girava di notte con la droga nascosta nello scooter, arrestato 19enne
Agrigento

Banca d’Italia Filiale di Agrigento partecipa al festival nazionale “è cultura!”
Economia

Cna Sicilia presenta i siciliani eletti alla guida nazionale dei mestieri
Sicilia by Italpress

Al via “Camera del Futuro – Burocrazia zero”, più innovazione e più efficienza nei servizi digitali della Camera di Commercio Palermo-Enna / Video
Caltanissetta

Caltanissetta, alla villa comunale rinvenuto zaino abbandonato contenente dieci stecche di hashish
RAGUSA

Truffa da 63 mila euro ai danni di una pensionata: scatta una denuncia